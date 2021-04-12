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12 Nisan 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 112 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Uyanış Büyük Selçuklu" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

12 Nisan 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT 1'de

12 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi" adlı nostaljik dizi yer alırken, hemen ardından " Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Uyanış Büyük Selçuklu" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 12 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

12 Nisan 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT1 12 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

12 Nisan 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT 1'de

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Tekiş ile girdiği taht mücadelesini kazanan Melikşah, Tekiş’e diz çöktürmüş, boynuna yay kirişini geçirmişti. Tekiş’in acıklı akıbeti ölüm mü olacaktır, yoksa Melikşah’ın merhameti Tekiş’in sağ kalmasına yetecek midir?

Kınık Obası’nda Efruz’u fark eden Livya, onu Kınık Alplarına teslim etmek için harekete geçmiş fakat Hasan Sabbah tarafından ağır yaralanmıştı. Livya daldığı ölüm uykusundan uyanıp Efruz’un ve Faysal’ın bir Batıni olduğunu söyleyecek midir? Bu vesileyle Turna, babası İlteber’in Batınilerce öldürüldüğünü öğrenecek midir?

Sırrı öğrenen Hasan Sabbah, Başulu’yu kaçırmayı başarmıştı. Sabbah, Başulu’yu neden kaçırmıştır? Onu tutsak ederek hangi emeline varmayı planlamaktadır? Geri vermek için Başulu’ya karşılık Sencer’den hangi mühim şeyi isteyecektir?
Tapar en sonunda emeline ulaşmış ve emir olacağını öğrenmişti. Sultan Melikşah tarafından Şelemzar Emiri tayin edilen Tapar’ı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

(KAYNAK: TRT 1)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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