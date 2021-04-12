12 Nisan 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...

TV8 12 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

13:45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20:00 Survivor