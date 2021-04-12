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  3. 12 Nisan 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

12 Nisan 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...

12 Nisan 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...

12 Nisan 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 12 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Survivor

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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