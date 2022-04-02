12 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Nisan 2022 Salı maç programı...

12 NİSAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Nisan 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:00

Beşiktaş - Trabzonspor

TFF Elit U19 Ligi

Beşiktaş Youtube

12:05

Melbourne Victory - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

12:05

Sydney FC - Adelaide United

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:00

İsrail - Türkiye

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Sportstv

20:00

Örebro - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV

22:00

Bayern Münih - Villarreal

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

CBC Sport, Exxen

22:00

Real Madrid - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

CBC Sport, Exxen

22:10

Fransa - Slovenya

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Bein Sports 4