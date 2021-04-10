Esra Erol'da şok eden olay! Kameralar önünde karısından şiddet gördüBandırmaspor- Menemenspor maçı canlı izle |TRT AVAZ canlı yayın izleKonya'da can pazarı: Turistleri taşıyan iki otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 40'dan fazla yaralıAltay- Boluspor maçı canlı izle| TRT Spor canlı yayın izleBölgesel amatör ligin başlama tarihi ileri bir tarihe ertelendiNASA yarışmasında Van Gölü için yapılan oylamaya büyük ilgiÜşenmeden tünel kazdılar! Reyhanlı'dan yasa dışı şekilde Türkiye'ye girmeyen çalışan 24 kişi yakalandıCumhurbaşkanlığı bisiklet turu iptal mi edildi? Neden iptal edildi 2021?Aydınlı öğrenci Türkiye'nin gururu oldu, Stanford Üniversitesi'ne tam burslu kabul edildiAşırı kilo alımına dikkat! Günümüzün vebası, obezitede hastalık yaşı çocukluk çağına kadar düştü
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 12 Nisan Pazartesi Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim?

12 Nisan Pazartesi Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim?

Müziğin ve eğlencenin bol olduğu program Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümünde Barış Manço'nun unutulmaz eserleri seslendirilecek. Peki Şarkılar Bizi Söyler 12 Nisan Pazartesi konukları kim? Detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarının büyük ilgiyle izlenen programı Şarkılar Bizi Söyler 7. yeni bölümüyle izleyiciye müzik ziyafeti yaşatmaya geliyor. Bu hafta sanat dünyasının efsane isimlerinden Barış Manço'nun şarkıları seslendirilecek. İşte Şarkılar Bizi Söyler 12 Nisan Pazartesi konukları...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM?

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran Şarkılar Bizi Söyler, yepyeni bölümü ve birbirinden renkli konukları izleyiciyi şenlendirmeye geliyor. Bu hafta sevilen programda usta sanatçı Barış Manço'nun dillere pelesenk olan şarkıları seslendirilecek.

maxresdefault.jpg12 Nisan Pazartesi Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği programda bu hafta Manga grubunun solisti Ferman Akgül, pop müziğinin önemli isimlerinden Murat Dalkılıç, hakim bey şarkısı ile çıkış yapan Mehmet Erdem ve Ufuk Yıldırım gibi birbirinden başarılı isimler yer alacak.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT