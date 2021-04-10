12 Nisan Pazartesi Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim?

Kanal D ekranlarının büyük ilgiyle izlenen programı Şarkılar Bizi Söyler 7. yeni bölümüyle izleyiciye müzik ziyafeti yaşatmaya geliyor. Bu hafta sanat dünyasının efsane isimlerinden Barış Manço'nun şarkıları seslendirilecek. İşte Şarkılar Bizi Söyler 12 Nisan Pazartesi konukları...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM?

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran Şarkılar Bizi Söyler, yepyeni bölümü ve birbirinden renkli konukları izleyiciyi şenlendirmeye geliyor. Bu hafta sevilen programda usta sanatçı Barış Manço'nun dillere pelesenk olan şarkıları seslendirilecek.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği programda bu hafta Manga grubunun solisti Ferman Akgül, pop müziğinin önemli isimlerinden Murat Dalkılıç, hakim bey şarkısı ile çıkış yapan Mehmet Erdem ve Ufuk Yıldırım gibi birbirinden başarılı isimler yer alacak.