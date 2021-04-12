12 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

12 NİSAN PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Küçükçekmece Etkilenen Mahalleler : Tevfikbey Mah,Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.04.2021 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

12 NİSAN PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 12.04.2021 08:10:00

Tamir Tarihi: 12.04.2021 17:30:00

Detay: ANKARA ELMADAĞ İLÇESİ HİSAR KÖYDE BULUNAN TERFİ İSTASYONUN DA TESİSLER DAYRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİNCE KLEPE DEGİŞİMİ YAPILACAKTIR.HİSAR VE EDİĞE TERFİ İSTASYONLARI SU AKIŞI DURDURULMUŞTUR.

Etkilenen Yerler: KURTULU.MH. ÜTS KODLARINDAN BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SUSUZLUK GELEBİLİR.

12 NİSAN PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

BERGAMA - FATİH

10.04.2021 saat 13:50 ile 15:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

BUCA - MENDERES, BARIŞ, YAYLACIK

12.04.2021 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

SEYFİ DEMİRSOY CD İLE HALK CD. KAVŞAĞINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.

FOÇA - CUMHURİYET

12.04.2021 saat 09:05 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE,

FOÇA - KEMAL ATATÜRK

12.04.2021 saat 09:25 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

Bölge Vana Arızası

VANA ARIZASI NEDENİYLE,

GÜZELBAHÇE - MUSTAFA KEMAL PAŞA

12.04.2021 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

MUSTAFA KEMAL PAŞA 2113 Sk. GÜZELBAHÇE ANA BORU ARZASINDAN DOLAYI VANA KAPANDI

KARŞIYAKA - ŞEMİKLER

12.04.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Arızası

142 NoLU BÖLGE SAYAÇ ARIZASI NEDENİ İLE ANADOLU CADDESİ X 6279 SAYAÇ KAPATILDI. .

KINIK - YENİ

12.04.2021 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

YENİ MAHALLLE İSMET İNÖNÜ CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANAÇAKTIR.

KİRAZ - CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ, KIRKÖY

12.04.2021 saat 08:45 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İsale Hattı Arızası

MERKEZ DEPOYU BESLEYEN İSALE HATTININ ARIZA YAPMASINDAN DOLAYI MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

MENEMEN - BELEN

12.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası



ÖDEMİŞ - KAYMAKÇI, YENİCEKÖY

12.04.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYMAKÇI VE YENİCEKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

TİRE - TURAN

12.04.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

1. SELVİLİ MESCİT SOKAK VE ÇEVRELERİ

TORBALI - FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL PAŞA

12.04.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

AYRANCILARIN BİR KISMINA SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .



12 NİSAN PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Çınarlı Mah. / Derince

12/04/2021 09:30:40 ile 12/04/2021 11:32:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Ertuğrul Gazi Mah. / Derince

12/04/2021 09:30:40 ile 12/04/2021 11:32:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Fatih Sultan Mah. / Derince

12/04/2021 09:30:40 ile 12/04/2021 11:32:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.