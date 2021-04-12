Mersin'de kuyuya düşen keçi itfaiye ekipleri sayesinde çıkarıldı12 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesintiSON DAKİKA! TÜİK İş Gücü İstatistikleri'ni açıkladıSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi: Kısıtlamalar belli oldu!Adana'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan memur tutuklandıUzman isim uyardı! "Çocukların sağlığı için düzenli olarak beslenme ve gelişim takibi yapılmalı"MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik!Garanti Bankası çalışma saatleri 2021? Banka çalışma saatleri Garanti? Garanti Bankası kaçta açılıyor?Ümraniye'de yangın paniği! Mahsur kalan 3 kadının imdadına itfaiye ekipleri koştuUzman isim uyardı! Koronavirüs hastaları için hayat kurtaran tavsiye: Sıcak duş almayın!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. 12 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

12 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

12 Nisan Pazartesi günü 4 şehirde yaşanacak su kesintilerinin listeleri illerin su idareleri bölümünden kamuoyuyla paylaşıldı. İnternette 12 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığıyla aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik.

12 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

12 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

12 NİSAN PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

 
İlçe:Küçükçekmece
Etkilenen Mahalleler:Tevfikbey Mah,Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.04.2021 09:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

12 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

12 NİSAN PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 12.04.2021 08:10:00
Tamir Tarihi: 12.04.2021 17:30:00

Detay: ANKARA ELMADAĞ İLÇESİ HİSAR KÖYDE BULUNAN TERFİ İSTASYONUN DA TESİSLER DAYRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİNCE KLEPE DEGİŞİMİ YAPILACAKTIR.HİSAR VE EDİĞE TERFİ İSTASYONLARI SU AKIŞI DURDURULMUŞTUR.

Etkilenen Yerler: KURTULU.MH. ÜTS KODLARINDAN BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SUSUZLUK GELEBİLİR.

12 NİSAN PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

BERGAMA - FATİH  

 10.04.2021 saat 13:50 ile 15:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

BUCA - MENDERES, BARIŞ, YAYLACIK    

12.04.2021 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.  

 Ana Boru Arızası    

SEYFİ DEMİRSOY CD İLE HALK CD. KAVŞAĞINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.

FOÇA - CUMHURİYET    

12.04.2021 saat 09:05 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.    

Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi    

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE,

FOÇA - KEMAL ATATÜRK    

12.04.2021 saat 09:25 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.    

Bölge Vana Arızası    

VANA ARIZASI NEDENİYLE,

GÜZELBAHÇE - MUSTAFA KEMAL PAŞA    

12.04.2021 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

MUSTAFA KEMAL PAŞA 2113 Sk. GÜZELBAHÇE ANA BORU ARZASINDAN DOLAYI VANA KAPANDI

KARŞIYAKA - ŞEMİKLER    

12.04.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Bölge Sayaç Arızası    

142 NoLU BÖLGE SAYAÇ ARIZASI NEDENİ İLE ANADOLU CADDESİ X 6279 SAYAÇ KAPATILDI. .

KINIK - YENİ    

12.04.2021 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

YENİ MAHALLLE İSMET İNÖNÜ CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANAÇAKTIR.

KİRAZ - CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ, KIRKÖY    

12.04.2021 saat 08:45 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.    

İsale Hattı Arızası  

 MERKEZ DEPOYU BESLEYEN İSALE HATTININ ARIZA YAPMASINDAN DOLAYI MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

MENEMEN - BELEN    

12.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    


ÖDEMİŞ - KAYMAKÇI, YENİCEKÖY    

12.04.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.  

 Elektrik Arızası  

 ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYMAKÇI VE YENİCEKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

TİRE - TURAN    

12.04.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

1. SELVİLİ MESCİT SOKAK VE ÇEVRELERİ

TORBALI - FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL PAŞA    

12.04.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

AYRANCILARIN BİR KISMINA SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .
 

12 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

12 NİSAN PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Çınarlı Mah. / Derince

12/04/2021 09:30:40 ile 12/04/2021 11:32:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Ertuğrul Gazi Mah. / Derince

12/04/2021 09:30:40 ile 12/04/2021 11:32:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Fatih Sultan Mah. / Derince

12/04/2021 09:30:40 ile 12/04/2021 11:32:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT