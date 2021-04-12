12 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
12 Nisan Pazartesi günü 4 şehirde yaşanacak su kesintilerinin listeleri illerin su idareleri bölümünden kamuoyuyla paylaşıldı. İnternette 12 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığıyla aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik.
12 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.
12 NİSAN PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|Küçükçekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tevfikbey Mah,Kartaltepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|12.04.2021 09:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
12 NİSAN PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 12.04.2021 08:10:00
Tamir Tarihi: 12.04.2021 17:30:00
Detay: ANKARA ELMADAĞ İLÇESİ HİSAR KÖYDE BULUNAN TERFİ İSTASYONUN DA TESİSLER DAYRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİNCE KLEPE DEGİŞİMİ YAPILACAKTIR.HİSAR VE EDİĞE TERFİ İSTASYONLARI SU AKIŞI DURDURULMUŞTUR.
Etkilenen Yerler: KURTULU.MH. ÜTS KODLARINDAN BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SUSUZLUK GELEBİLİR.
12 NİSAN PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ
BERGAMA - FATİH
10.04.2021 saat 13:50 ile 15:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
BUCA - MENDERES, BARIŞ, YAYLACIK
12.04.2021 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
SEYFİ DEMİRSOY CD İLE HALK CD. KAVŞAĞINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
FOÇA - CUMHURİYET
12.04.2021 saat 09:05 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE,
FOÇA - KEMAL ATATÜRK
12.04.2021 saat 09:25 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
Bölge Vana Arızası
VANA ARIZASI NEDENİYLE,
GÜZELBAHÇE - MUSTAFA KEMAL PAŞA
12.04.2021 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
MUSTAFA KEMAL PAŞA 2113 Sk. GÜZELBAHÇE ANA BORU ARZASINDAN DOLAYI VANA KAPANDI
KARŞIYAKA - ŞEMİKLER
12.04.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Bölge Sayaç Arızası
142 NoLU BÖLGE SAYAÇ ARIZASI NEDENİ İLE ANADOLU CADDESİ X 6279 SAYAÇ KAPATILDI. .
KINIK - YENİ
12.04.2021 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
YENİ MAHALLLE İSMET İNÖNÜ CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANAÇAKTIR.
KİRAZ - CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ, KIRKÖY
12.04.2021 saat 08:45 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
İsale Hattı Arızası
MERKEZ DEPOYU BESLEYEN İSALE HATTININ ARIZA YAPMASINDAN DOLAYI MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
MENEMEN - BELEN
12.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ - KAYMAKÇI, YENİCEKÖY
12.04.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYMAKÇI VE YENİCEKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
TİRE - TURAN
12.04.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
1. SELVİLİ MESCİT SOKAK VE ÇEVRELERİ
TORBALI - FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL PAŞA
12.04.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
AYRANCILARIN BİR KISMINA SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .
12 NİSAN PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ
Çınarlı Mah. / Derince
12/04/2021 09:30:40 ile 12/04/2021 11:32:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Ertuğrul Gazi Mah. / Derince
12/04/2021 09:30:40 ile 12/04/2021 11:32:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Fatih Sultan Mah. / Derince
12/04/2021 09:30:40 ile 12/04/2021 11:32:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.