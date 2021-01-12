12 Ocak 2021 su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

Vatandaşların sıklıkla araştırdığı İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de gerçekleşen su kesintileri illerin resmi sitelerinde vatandaşların bilgisine sunuldu. Biz de 12 Ocak Salı 2021 İSKİ - ASKİ - İZSU ve İSU kesinti bilgilerini haberimizde derledik.

12 OCAK SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.01.2021 04:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

12 OCAK SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

Kesinti Bulunamadı

Şu Anda Sistemlerimizde Kayıtlı Herhangibir Kesinti veya Çalışma Bulunmamaktadır.

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12 OCAK SALI İZSU SU KESİNTİSİ

BERGAMA - FATİH

11.01.2021 saat 16:15 ile 18:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi

İZMİRGAZ FİRMASININ ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

ÖDEMİŞ - KAYMAKÇI, BALABANLI

12.01.2021 saat 08:15 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYMAKÇI VE BALABANLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

ÖDEMİŞ - BİRGİ

12.01.2021 saat 08:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE YAPILAN ANABORU BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

12 OCAK SALI İSU SU KESİNTİSİ

Planlanmış bir su kesintisi bulunmamaktadır.