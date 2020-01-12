12 Ocak bugün hangi diziler var? |12 Ocak Pazar yayın akışı

12 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Ocak Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

12 OCAK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Ocak Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

12 Ocak Pazar ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Jumanji

12:15 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri

22.10 Kardeşim Benim 2

12 Ocak Pazar KANAL D Yayın Akışı

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Evrim Akın ile Ev Kuşu

14:00 Beyoğlu Güzeli

16:15 Her Şey Mümkün

18.45 Ana Haber

19.30 TOKYO 2020 VOLEYBOL KADINLAR AVRUPA ELEMELERİ FİNAL KARŞILAŞMASI

22:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 - YILBAŞI ÖZEL BÖLÜM





12 Ocak Pazar STAR TV Yayın Akışı

07:00 Yerli dizi

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Yerli dizi

18:45 Star Haber

20:00 HIZLI VE ÖFKELİ 6

22.45 HIZLI VE ÖFKELİ 6

01.15 Abluka

12 Ocak Pazar SHOW TV Yayın Akışı

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

15:00 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Ana Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban

22:00 Sümela'nın şifresi: Temel

23.45 Sümela'nın şifresi: Temel

12 Ocak Pazar FOX TV Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Temizlik Benim İşim

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

00:15 Yasak Elma

12 Ocak Pazar TV8 Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir

13:15 Masterchef Türkiye

20:00 O Ses Türkiye

23.30 Eser Yenenler Show Özel

12 Ocak Pazar TRT1 Yayın Akışı

06:30 Beni Böyle Sev

08:50 Tozkoparan

10:00 Tutunamayanlar

11:55 Benim Adım Melek

15:55 Vuslat

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

23.50 Tutunamayanlar