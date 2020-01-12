12 Ocak bugün hangi diziler var? |12 Ocak Pazar yayın akışı
12 Ocak Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Ocak Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
12 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Ocak Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
12 OCAK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Ocak Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
12 Ocak Pazar ATV Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Jumanji
12:15 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri
22.10 Kardeşim Benim 2
12 Ocak Pazar KANAL D Yayın Akışı
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Evrim Akın ile Ev Kuşu
14:00 Beyoğlu Güzeli
16:15 Her Şey Mümkün
18.45 Ana Haber
19.30 TOKYO 2020 VOLEYBOL KADINLAR AVRUPA ELEMELERİ FİNAL KARŞILAŞMASI
22:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 - YILBAŞI ÖZEL BÖLÜM
12 Ocak Pazar STAR TV Yayın Akışı
07:00 Yerli dizi
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Yerli dizi
18:45 Star Haber
20:00 HIZLI VE ÖFKELİ 6
22.45 HIZLI VE ÖFKELİ 6
01.15 Abluka
12 Ocak Pazar SHOW TV Yayın Akışı
07:00 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Son Moda
15:00 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Ana Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban
22:00 Sümela'nın şifresi: Temel
23.45 Sümela'nın şifresi: Temel
12 Ocak Pazar FOX TV Yayın Akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Temizlik Benim İşim
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
00:15 Yasak Elma
12 Ocak Pazar TV8 Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Doğduğun Ev Kaderindir
13:15 Masterchef Türkiye
20:00 O Ses Türkiye
23.30 Eser Yenenler Show Özel
12 Ocak Pazar TRT1 Yayın Akışı
06:30 Beni Böyle Sev
08:50 Tozkoparan
10:00 Tutunamayanlar
11:55 Benim Adım Melek
15:55 Vuslat
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
23.50 Tutunamayanlar
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