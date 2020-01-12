12 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz: VAR, hakeme yardımcı olsun diye getirildi ama işler öyle gitmiyor

''Bir an önce maçların başlamasını bekliyoruz''

"Sivasspor ve Trabzonspor maçları şampiyonluk şansımızı belirler''

''Mağlup olunca savunma ve kaleciler suçludur''

''Sivasspor ilk yarının en iyi takımı''

''Sosa'nın dedikleri çıktı, beni kandırmadı''

''3 sebepten ikisi var ama VAR'a gidilmiyor''

''Futbol hayatımda hiç bu kadar sakatlanmadım''

''Abdullah Avcı'yı ilk zamanlar tam anlayamadık''

(ÖZEL) Denizlispor'un tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan: Sivasspor'un yaptığı mucize değil, hak ediyorlar

"Ligde iyi bir ilk devre oynadık"

"Galatasaray'a karşı ligin ilk maçında galip gelmek güzeldi"

"Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

"Bu sezon son yılların en güzel ligi olacak"

"Yusuf Yazıcı'nın kendisini geliştirip bir kademe daha atlaması lazım"

"Yusuf'un daha büyük bir camiaya gidebileceğini düşünüyordum"

"Ülke olarak futbola sevdalıyız"

"Milli takım çok başarılı olacak"

(ÖZEL) Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan: Formayı vermeden devam etmek isterim

"Keşke Fenerbahçe'den Sion'a kiralık gitmeseydim"

"Lige inanılmaz bir seriyle başladık"

"Süper Lig, gerçekten zor bir lig"

"İlk yarı kötü geçince, komanda eğitimine gittik"

"Samet hoca Beşiktaş'ta olsa oraya gidebilirdim"

"Cengiz'e şans geldi, o da aldı götürdü"

"Alanya'yı tercih etmemdeki en büyük sebep Erol Bulut'tur"

"Türkiye'de oyunculara çok fazla yardım ediliyor"

"Geçen sene Fenerbahçe'de kalmak istiyordum"

"Roma'da çok iyi bir oyuncu grubuna denk geldim"

"Ozan doğrularının üstüne gitti"

"Alex'in yeri farklıdır"

(ÖZEL) 71 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!

100 kilogram ağırlığı, Shoulder Press ekipmanı ile 45 saniyede 88 defa kaldırmayı başardı.

Hayrettin Sönmez: Rekoru kırdığım için mutluyum

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI

- 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Finali

19.30 Almanya - TÜRKİYE

*** KULÜPLERİN KAMP VE DEVRE ARASI TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

FENERBAHÇE

11.30 Sarı lacivertli ekip, ikinci devre hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürecek. Başkan Ali Koç da idmanı takip edecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah beyazlılar günü izinli geçirecek.

GALATASARAY

- Sarı kırmızılı takım, Antalya kampında hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

- Bordo mavili ekip izin yapacak.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

11.30 İstanbul ekibi hazırlıklarına devam edecek.

HAZIRLIK MAÇI

14.00 Gaziantep FK - Honved

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER

- İki ligde de 18'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

- ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Darüşşafaka Tekfen - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

15.15 OGM Ormanspor - Anadolu Efes

17.30 Tofaş - Frutti Extra Bursaspor

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Gaziantep Basketbol

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Fenerbahçe Öznur Kablo

17.00 Hatay BŞB. - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

AVRUPA LİGLERİ

14.30 Udinese - Sassuolo (Mert Müldür)

22.45 Roma - Juventus (Mert Çetin, Cengiz Ünder - Merih Demiral)

19.00 Dijon - Lille (Zeki Çelik)

Kaynak: DHA