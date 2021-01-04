12 Ocak Salı EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

Milyonlarca öğrenci bu yıl derslerini EBA üzerinden görüyor. Hafta içi her gün 09:00'dan 15:00'e kadar süren dersler televizyonlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor. İşte 12 Ocak 2021 Salı ders programı ve canlı yayın izleme linkleri...

12 OCAK SALI EBA DERS PROGRAMI

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EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

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