12 saatlik bebeğe omuriliği ameliyatı

Muş Devlet Hastanesinde görevli Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Millet ve ekibi, 3 kilo 800 gram dünyaya gelen 12 saatlik bebeğin dışarıda olan omuriliğini 1 saatlik ameliyatla içeriye aldı.

Muş Devlet Hastanesinde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Millet tarafından bir başarılı operasyon daha gerçekleştirildi. Muş Devlet Hastanesinde daha önce de başka bir bebeğin açıkta bulunan omurilik ameliyatını ve 93 yaşındaki 9 çocuk 40 torun sahibi Seher Tunceli'yi başarılı bir şekilde ameliyat eden Millet ve ekibi, Bulanık ilçesine bağlı Olurdere köyünde yaşayan Ayşete ve Mikail Yapıcı çiftinin dünyaya gelen 2. çocuğu olan 12 saatlik Burhanettin Yapıcı isimli bebeğini, ameliyatla sağlığına kavuşturdular.

Ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Millet, "3 bin 800 gram olarak dünyaya gelen erkek bebeğimizin omurilik üzeri bölgedeki kesede açıklığı nedeniyle bize danışıldı. Yaptığımız muayene ve değerlendirmeler sonrası tanısını bıraktığımız erkek bebeğimizin menenjit gibi ciddi ve ölümcül bir enfeksiyon olan risk nedeniyle doğumumun 12. saatinde başarılı ve kritik bir ameliyatla yeniden sağlığına kavuşturduk. Bu ameliyat hassasiyet ve sürat gerektiren bir ameliyat, ekip çalışması gerektiren bir ameliyat. Anestezi ve yenidoğan bölümlerimizin de emekleri büyüktür" dedi.

Anne adaylarına tavsiye

Anne adaylarına da tavsiyede bulunan Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Millet, bu hastalığın anne karnında uzman hekime danışılarak tedavi edilebildiğini söyledi. Anne adaylarının ve hamile kadınların doğuma kadar uzman doktor kontrolünde olmaları gerektiğini ifade eden Uzman Dr. Millet, "Kamuoyuna bir konuda bilgi vermek istiyorum. Bu hastalık anne karnında tespit edilebilen, hatta anne karnında tedavi edilebilen, önlenebilen bir durum. Bundan dolayı hamile kalmayı planlayan ya da hamile olan annelerimizin hamileliği boyunca hekim kontrollerini aksatmaması çok önemli. Hamilelik boyunca, hekimlerin önerdiği süre boyunca folik asit preparatlarını kullanmaları önemli" diye konuştu.

"Kritik bir ameliyat, çünkü bebek 12 saatlik"

Bebeğin 12 saatlikken genel anestezi ile ameliyata alındığını anlatan Uzman Dr. Millet, "Bu ameliyatın bir benzerini daha önce bir kez daha burada yaptık. Bu ameliyat kritik bir ameliyat, çünkü bebek 12 saatlik bir bebek. 12 saatlik bir çocuk genel anestezi altında ameliyat edilmesi zor ve teknik imkan gerektiren bir durum. Ondan dolayı önemli. 12 saatlik bir çocuk Muş Devlet Hastanesinde ameliyat ediliyor ve sağlığına kavuşuyor. Çocuğumuz iyiye gidiyor. Birkaç gün içerisinde taburcu olmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA