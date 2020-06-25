12. sınıf öğrencileri için online psikolojik danışmanlık hizmeti

Tepebaşı Belediyesi tarafından YKS 2020'ye girecek 12. sınıf öğrencileri için sunulan psikolojik danışmanlık hizmeti yoğun ilgi gördü. Belediye uzmanları, sınava girecek öğrenciler ve velilerine önemli tavsiyelerde bulundu.

Online psikolojik danışmanlık hattında Tepebaşı Belediyesi bünyesinde görev yapan uzman psikologlar, zoom platformu üzerinden kendilerine ulaşan öğrenci ve velilere önemli tavsiyelerde aktardı. Uzmanlar özellikle, "Ebeveynler olarak çocuğumuzu iyi tanımalıyız ve ondan gerçekçi beklentiler içine girmeliyiz. Çocuğumuza olan sevgimizin belirli koşullarda tükenmeyeceğini ve onu her koşulda seveceğimizi sözlerimizle ve davranışlarımızla belli etmeliyiz. Çocuğumuzun gelecekle ilgili hayallerine, hedeflerine, seçimlerine saygı duymalıyız ve onların bu düşüncelerine değer verdiğimizi belirtmeliyiz. Eğer bu fikirler arasında bizim mantığımıza yatmayan durumlar var ise kendi fikirlerimizi kabul ettirmek yerine birlikte konuşarak mantıklı çözüm yolları aramalıyız. Çocuğumuzu başkalarıyla kıyaslamamalıyız. Başka kişilerle kıyaslanmak çocuğumuzda özgüven eksiliği oluşturur. Daha sınava girmeden sınav sonucu hakkında konuşmak çocuğumuzda kaygı yaratabilir. Hatırlatmamız gereken mesele sınav anında bilgilerini nasıl en iyi şekilde kullanabileceği olmalıdır" önerisini aktardı.

Paniğe kapılmanın, başarıyı doğrudan olumsuz şekilde etkilediğini de ifade eden uzmanlar, "Ebeveynler olarak panik yapmayın. Çocuğunuz sizin panik halinizden büyük derecede etkilenir. Çocuğunuzun rutinlerini değiştirmeyin. Farklı yemekler yemek, değişik yerlere gitmek, uyku saatinde değişiklik, çocuğunuzun farklı reaksiyonlar geliştirmesine neden olabilir. Çocuğunuzun sınava gireceği okulu önceden görün ve ulaşım şeklinizi önceden belirleyin. İyi dileklerini iletmek için arayan yakınlar, akrabalar olabilir. Bu tür konuşmalar çocuğunuzun kaygı durumunu yükseltebilir. Bu durum için önlem alın" uyarısında bulundu.

Online psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanan öğrenci ve veliler de Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA