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12. sınıflar hangi sınava girecek 2022? 8.sınıflar hangi sınava girecek 2022?

Lise hayatına yeni başlayacak olan ve lise eğitimini tamamlayacak olan öğrenciler gireceği sınavları öğrenmek istiyor. Peki 12. sınıflar hangi sınava girecek 2022? 8.sınıflar hangi sınava girecek 2022? İşte merak edilen soruların yanıtları...

12. sınıflar hangi sınava girecek 2022? 8.sınıflar hangi sınava girecek 2022?

Hayalini kurduğu okula gitmek isteyen öğrenciler belli başlı sınavlardan geçmek zorunda. Sınava tam olarak hazırlanmak için önceden araştırma yapan öğrenciler öncelikle hangi sınava gireceğini bilmek istiyor. Peki 12. sınıflar hangi sınava girecek 2022? 8.sınıflar hangi sınava girecek 2022? işte detaylar...

12. sınıflar hangi sınava girecek 2022? 8.sınıflar hangi sınava girecek 2022?

12.SINIFLAR HANGİ SINAVA GİRECEK 2022?

12. sınıf öğrencileri liselerin son sınıflarında eğitim görmektedirler. 12. sınıflar 2022 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekler. Sınav 18-19 Haziran tarihlerinde uygulanacak. YKS üniversite sınavıdır. YKS'den yeterli puan alanlar tercih yapmaları halinde üniversiteye girebileceklerdir. 

12. sınıflar hangi sınava girecek 2022? 8.sınıflar hangi sınava girecek 2022?

8.SINIFLAR HANGİ SINAVA GİRECEK 2022?

8. sınıf öğrenciler ortaöğretimin son sınıflarında okumaktadır. 8. sınıf öğrencileri de 2022 yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek. LGS sınavı bu yıl 5 Haziran tarihinde merkezi olarak uygulanacak. LGS'den başarılı olan öğrenciler tercih yapmaları halinde istedikleri bir lisede eğitim alabilecek.

12. sınıflar hangi sınava girecek 2022? 8.sınıflar hangi sınava girecek 2022?

Gülistan Başköy
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