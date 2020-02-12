12 Şubat bugün hangi diziler var? |12 Şubat Çarşamba yayın akışı
12 Şubat Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Afili Aşk, Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Şubat Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
12 Şubat Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Afili Aşk, Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Şubat Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
12 ŞUBAT BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Şubat Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
12 Şubat Çarşamba ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 BENİ BIRAKMA
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20.00 KURULUŞ OSMAN
00.20 SON DURAK
12 Şubat Çarşamba KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yaralı Kuşlar
17:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 AFİLİ AŞK
00.15 KIYAMETTEN SONRA
12 Şubat Çarşamba STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 SEVGİLİ GEÇMİŞ
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.30 EN GÜZEL BÖLÜM
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 JET SOSYETE
22:30 JET SOSYETE
01.30 HAYALİMDEKİ GELİNLİK
12 Şubat Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Kendine İyi Bak
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 ZEMHERİ
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 ZEMHERİ
00.15 RAMO
12 Şubat Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 ZÜMRÜDÜANKA
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20:00 YAPARSIN AŞKIM
00.15 YASAK ELMA
12 Şubat Çarşamba TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 8'de Bugün / Canlı
09:30 Gel Konuşalım / Canlı
12.45 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
21:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni Bölüm
00:15 Doya Doya Moda
12 Şubat Çarşamba TRT1 Yayın Akışı
06:05 Seksenler
07:10 İncir Ağacı
08:20 Şampiyon
11:30 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'de Bugün
15.15 İncir Ağacı
17:015 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek
00.15 Kalk Gidelim
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