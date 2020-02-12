12 Şubat bugün hangi diziler var? |12 Şubat Çarşamba yayın akışı

12 Şubat Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Afili Aşk, Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Şubat Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

12 ŞUBAT BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Şubat Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

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12 Şubat Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20.00 KURULUŞ OSMAN

00.20 SON DURAK

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12 Şubat Çarşamba KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yaralı Kuşlar

17:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 AFİLİ AŞK

00.15 KIYAMETTEN SONRA

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12 Şubat Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 SEVGİLİ GEÇMİŞ

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.30 EN GÜZEL BÖLÜM

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 JET SOSYETE

22:30 JET SOSYETE

01.30 HAYALİMDEKİ GELİNLİK

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12 Şubat Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 ZEMHERİ

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 ZEMHERİ

00.15 RAMO

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12 Şubat Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 ZÜMRÜDÜANKA

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20:00 YAPARSIN AŞKIM

00.15 YASAK ELMA

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12 Şubat Çarşamba TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 8'de Bugün / Canlı

09:30 Gel Konuşalım / Canlı

12.45 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

21:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni Bölüm

00:15 Doya Doya Moda

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12 Şubat Çarşamba TRT1 Yayın Akışı

06:05 Seksenler

07:10 İncir Ağacı

08:20 Şampiyon

11:30 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15.15 İncir Ağacı

17:015 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek

00.15 Kalk Gidelim