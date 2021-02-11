Buse Arıcı kimdir? Buse Arıcı'nın TFF'de görevi ne? Babası kimdir?Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman 2021? Son 16 maçları tek maç mı? Hangi takımlar eşleşti?Prof. Dr. Hasan Tezer kimdir? Prof. Dr. Hasan Tezer kaç yaşında, nereli?Can Aydoğmuş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor?TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? TFF 1. Lig 21. programıMEB EKYS başvuruları son gün ne zaman 2021? MEB EKYS başvuru şartları neler?11 Şubat Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSUÇanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli: Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm seferler iptal edildi!Müge Anlı canlı yayını bugün 11 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEİpek Kuşçu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Kitapları nelerdir?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. 12 Şubat Cuma su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

12 Şubat Cuma su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

12 Şubat Cuma günü gerçekleşecek planlı su kesintisi bilgileri, İzmir, Ankara ve İstanbul'un Kanalizasyon ve Sular İdaresi Başkanlıklarının sitelerinde paylaşıldı. Biz de resmi verileri derleyerek 12 Şubat Cuma tarihinde bu kentlerde yaşanacak planlı su kesintilerini haberimizde derledik.

12 Şubat Cuma su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

12 Şubat Cuma su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ - İSU başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de 12 Şubat Cuma günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

12 ŞUBAT CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 12 Şubat Cuma günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

12 ŞUBAT CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 12 Şubat Cuma günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

12 ŞUBAT CUMA İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 12 Şubat Cuma günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

12 ŞUBAT CUMA İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 12 Şubat Cuma günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT