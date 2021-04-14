12 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
12 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?12 Temmuz 2021 Pazartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12 Temmuz 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:00
Lokomotiv Moskova - Rostov
Spor Toto BAL
Lokomotiv Moskova Youtube
15:00
Dinamo Moskova - Sparta Prag
Spor Toto BAL
Dinamo Moskova Youtube
15:00
Hamburg - Silkeborg
Spor Toto BAL
Hamburg SV TV
18:30
HIFK Helsinki - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KTP - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Bryne - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Grorud - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Jerv - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ranheim - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Raufoss - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Strommen - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Halmstads - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Kalmar - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Villa Dalmine - Instituto AC
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
KFUM Oslo - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Deportivo Riestra - Deportivo Maipu
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
San Martin - Barracas Central
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
22:00
Union Espanola - Magallanes
Şili Kupası
Bilyoner TV
22:15
KR Reykjavik - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:15
Leiknir - Akranes
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV