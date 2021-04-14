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12 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

12 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?12 Temmuz 2021 Pazartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

12 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Temmuz 2021 Pazartesi gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


12:00
Lokomotiv Moskova - Rostov
Spor Toto BAL
Lokomotiv Moskova Youtube

15:00
Dinamo Moskova - Sparta Prag
Spor Toto BAL
Dinamo Moskova Youtube

15:00
Hamburg - Silkeborg
Spor Toto BAL
Hamburg SV TV

18:30
HIFK Helsinki - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KTP - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Bryne - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Grorud - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Jerv - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ranheim - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Raufoss - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Strommen - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Halmstads - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Kalmar - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Villa Dalmine - Instituto AC
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
KFUM Oslo - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Deportivo Riestra - Deportivo Maipu
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
San Martin - Barracas Central
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
Union Espanola - Magallanes
Şili Kupası
Bilyoner TV

22:15
KR Reykjavik - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
Leiknir - Akranes
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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