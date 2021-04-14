12 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Temmuz 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:00

Lokomotiv Moskova - Rostov

Spor Toto BAL

Lokomotiv Moskova Youtube



15:00

Dinamo Moskova - Sparta Prag

Spor Toto BAL

Dinamo Moskova Youtube



15:00

Hamburg - Silkeborg

Spor Toto BAL

Hamburg SV TV



18:30

HIFK Helsinki - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

KTP - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

Bryne - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Grorud - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Jerv - Ull Kisa

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ranheim - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Raufoss - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Strommen - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Halmstads - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Kalmar - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Villa Dalmine - Instituto AC

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

KFUM Oslo - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Deportivo Riestra - Deportivo Maipu

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

San Martin - Barracas Central

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



22:00

Union Espanola - Magallanes

Şili Kupası

Bilyoner TV



22:15

KR Reykjavik - Keflavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:15

Leiknir - Akranes

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

