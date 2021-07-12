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12 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da heyecan dorukta. Şans oyunu meraklılarının ilgi gösterdiği On Numara'da kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

12 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'da haftanın ilk çekilişinde kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak edildi. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...  

ON NUMARA 12 TEMMUZ 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

12 Temmuz Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

12 Temmuz 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 9 TEMMUZ 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Temmuz Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 05 09 11 13 16 17
18 19 20 23 26 32 41 46
47 48 50 54 58 59 75

9 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

9 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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