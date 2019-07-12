12 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kaan Ayhan: Fransa galibiyeti ile yakalanan havayı devam ettireceğiz

"Geçen sezonki performansımdan bende çok memnunum"

"Avrupa liglerinde Türk futbolcu sayısının artması gurur verici"

(ÖZEL) Erzurumspor Teknik Direktörü Bilazer: Son beş yılda 4'üncü şampiyonluğu istiyoruz

"Erzurumspor'a teknik direktör olmak her zaman hedefimdi"

"En kısa sürede Süper Lig'e dönme zorunluluğumuz var"

"Birçok oyuncumuza teklifler var"

"Taylan'ın gitmesi de kalması da bizim için bir fırsat"

"Obertan ile imza aşamasındayız"

"En az 3-4 oyuncu daha kadroya katacağız"

(ÖZEL) Giresunspor Teknik Direktörü Sözeri: Bu yolun sonu zirve

"Kadro kalitemiz iyi sonuçlar almaya müsait"

"Başkan ve yönetim bu yıl fedakarlık yapıyor"

"Geçen sene kadro planlaması eksik olmuş"

"Giresunspor'da 42 yıllık özlemi sonlandırmak istiyoruz"

(ÖZEL) Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Yarım kalan işi bitirmek istiyoruz

"Tekrar aynı hedef için mücadele edeceğiz"

"Beş transfere ihtiyacımız var"

"Mirkan ve Caner kalacak"

"Kariyerim için uzun süreli hedeflere takılmıyorum"

(ÖZEL) Hatayspor'un başarılı filebekçisi Akın Alkan: Hedefimiz yine şampiyonluk

"Takım içerisinde havamız kolay kolay bozulmaz"

(ÖZEL) Giresunspor'un yeni transferi Numan Çürüksu: Şampiyonluk adayıyız

"Güzel bir kamp ortamı var"

"Taraftarımıza mesajım; Birlik olalım"

(ÖZEL) Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak: Türkiye'de bir ilki başarmak istiyoruz

"Akhisarspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız"

"Bursaspor ile de görüştüm"

"Hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız"

"4-5 transfer yapmayı düşünüyoruz"

(ÖZEL) Akhisasporlu Kadir Keleş: Mehmet hoca ile iyi bir ortam yakalandı

"Süper Lig'e dönmek istiyoruz"

"Hiçbir lig kolay değil, her ligde mücadele var"

"Burada kalmam en doğrusuydu"

"Trabzonspor'un önü açık"

GALATASARAY

18.00 Sarı kırmızılılar çalışmalarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

- Dün İstanbul'a gelen Garry Rodrigues'in resmi imzayı attıktan sonra sarı lacivertli ekibin kampına katılması bekleniyor.

18.30 Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

10.30 Kulübün Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, basın toplantısı düzenleyecek.

ATLETİZM

- İsveç'in Gawle şehrinde düzenlenen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası devam edecek.

GÜREŞ

- Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası İstanbul'da sürecek.

BASKETBOL

14.15 7Days Eurocup'ta mücadele verecek olan TOFAŞ, Darüşşafaka Tekfen ve Galatasaray Doğa Sigorta'nın rakipleri İspanya'nın Barcelona kentinde çekilecek kurayla belirlenecek.

DHA