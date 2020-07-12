12 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi
11.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
SÜPER LİG
18.30 MKE Ankaragücü - Galatasaray
21.00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor
21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
16.00 Kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Malatya'ya hareket edecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Turuncu lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Konya'ya hareket edecek.
TFF 1'İNCİ LİG
17.30 İstanbulspor - Osmanlıspor
17.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük
17.30 Altınordu - Giresunspor
17.30 Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor
17.30 Altay - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor - Adana Demirspor
17.30 Boluspor - Akhisarspor
17.30 Adanaspor - Hatayspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
14.00 Wolverhampton - Everton (Cenk Tosun*)
18.00 Deportivo - Extremadura UD (Emre Çolak)
19.00 Kopenhag - Brondby (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
21:00 AFC Bournemouth - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
22.45 Napoli - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI
- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne Keşan ve Tekirdağ'a ziyarette bulunacak.
EDİRNE PROGRAMI
12.30 Yenilenecek Atatürk Stadyumu'nda incelemeler
13.15 Yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak alanda incelemeler
14.00 Keşan'daki spor kulübü temsilcileri ile buluşma
TEKİRDAĞ PROGRAMI
18.00 Tekirdağ 1500 kişilik yurt projesi inşaat alanında incelemeler
18.30 Tekirdağ 750 Kişilik Günebakan Yurdu'nda incelemeler
19.00 Gençlerle çay sohbeti
Kaynak: DHA
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