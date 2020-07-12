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12 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

11.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

12 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

18.30 MKE Ankaragücü - Galatasaray

21.00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.00 Kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Malatya'ya hareket edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.00 Turuncu lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Konya'ya hareket edecek.

TFF 1'İNCİ LİG

17.30 İstanbulspor - Osmanlıspor

17.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük

17.30 Altınordu - Giresunspor

17.30 Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor

17.30 Altay - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor - Adana Demirspor

17.30 Boluspor - Akhisarspor

17.30 Adanaspor - Hatayspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

14.00 Wolverhampton - Everton (Cenk Tosun*)

18.00 Deportivo - Extremadura UD (Emre Çolak)

19.00 Kopenhag - Brondby (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

21:00 AFC Bournemouth - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

22.45 Napoli - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI

- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne Keşan ve Tekirdağ'a ziyarette bulunacak.

EDİRNE PROGRAMI

12.30 Yenilenecek Atatürk Stadyumu'nda incelemeler

13.15 Yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak alanda incelemeler

14.00 Keşan'daki spor kulübü temsilcileri ile buluşma

TEKİRDAĞ PROGRAMI

18.00 Tekirdağ 1500 kişilik yurt projesi inşaat alanında incelemeler

18.30 Tekirdağ 750 Kişilik Günebakan Yurdu'nda incelemeler

19.00 Gençlerle çay sohbeti

Kaynak: DHA



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