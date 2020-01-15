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  3. 12 yaşındaki baldızını taciz etti! Mahkeme beraat verdi

12 yaşındaki baldızını taciz etti! Mahkeme beraat verdi

Adana'da boşandığı eşi T.B.’nin 12 yaşındaki kız kardeşi E.N.S.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan T.B. (43), delil yetersizliğinden beraat etti. Karara tepki gösteren E.N.S.'nin ailesi, dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımak üzere hareke

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15 Ocak 2020 Çarşamba 11:00

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