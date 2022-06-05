12 yaşındaki çocuk fazla cesur çıktı! Silahla benzin istasyonunu soydu!

ABD'de yaşanan soygun anı, istasyondaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önündeki müşterinin ödemesini yapmasının ardından elindeki çantanın altında sakladığı silahı kasiyere doğrultan çocuk, kasiyere "Parayı çantaya koy" dediği duyuldu. Kasiyerin, "Ciddi misin?" demesi üzerine ise çocuk, istasyonun içerisinde bir el havaya ateş etti.

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Karakolun bir blok ötesindeki Marathon adlı benzin istasyonun gerçekleşen soygunun ardından polisin, kısa sürede çocuğu gözaltına aldığı açıklandı. Polis, çocuğun bu hafta Van Buren İlçe Aile Mahkemesinde silahlı soygun, tehlikeli bir silahla saldırı ve ateşli silah ateş etmek ile suçlandığını belirterek, çocuğun söz konusu soygunu okuldan bir arkadaşına daha önce anlattığını duyurdu.

"HİÇBİR PARA HAYATIMA DEĞMEZ"

İstasyondaki kasiyer Jessica basına verdiği ifadede, "Onun bir çocuk olduğunu düşündüm, 10 yaşında bile değil. Sesi fazla sakin geliyordu. Silahın sesini duyana kadar ciddi anlamda şaka olduğunu düşündüm. Her zaman soyulursam onlara parayı vereceğimi düşündüm, hiçbir para hayatıma değmez" diye konuştu.

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