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12 yaşındaki çocuktan yardım çağrısı: Tecavüz ediliyorum

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir çocuk parkındaki taşta "Yaşım 12, tecavüz edildim, adım Altun. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" notu yazılı olduğu fark edildi.

12 yaşındaki çocuktan yardım çağrısı: Tecavüz ediliyorum

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunuldu. Söz konusu paylaşımda ilçede bulunan bir çocuk parkındaki taşta "Yaşım 12, tecavüz edildim, adım Altun. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" yazılı olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda, yaşadıkları karşısında sesini duyurmak istediği öne sürülen çocuğun sistematik bir şekilde tecavüze uğradığı ve söz konusu olayın devam ettiği vurgulandı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla konuya #AltununSesiOlalım hashtag'i ile dikkat çekilmeye çalışıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan çocuk parkındaki taşa yazılmış yardım çağrısına ilişkin yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'da 12 yaşındaki bir çocuk parktaki taşa "Tecavüz ediliyorum" yazdı | Antalya Kepez'de 12 yaşındaki Altun, parktaki bir taşa “yaşım 12, tecavüz edildim, adım Altun. Hala Tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” diyerek sesini duyurmak istedi. Ses olun!

Yaşım 12, tecavüz edildim, adım Altun. Tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” diyerek sesini duyurmak istemiş. Antalya Kepez’de bir taşa yazılmış. Bulması çok zor değil. İnanın bu çocuğu bulmak 1 saati almaz. Lütfen çocuğumuzun sesine ses olalım.

12 yaşındaki Altun'un sesi olun lütfen!

#AltununSesiOlalım"

İşte o paylaşımlar:

12 yaşındaki bir çocuktan yardım çağrısı: Tecavüz ediliyorum

12 yaşındaki bir çocuktan yardım çağrısı: Tecavüz ediliyorum

12 yaşındaki bir çocuktan yardım çağrısı: Tecavüz ediliyorum

12 yaşındaki bir çocuktan yardım çağrısı: Tecavüz ediliyorum

Berkem Temizel
Gece Editörü
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