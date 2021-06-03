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  3. 12 yaşındaki Kahramanmaraşlı Gülnaz Ş. evden kaçmıştı: Diyarbakır'da, 18 yaşındaki Tuncay K.'nin evinde bulundu!

12 yaşındaki Kahramanmaraşlı Gülnaz Ş. evden kaçmıştı: Diyarbakır'da, 18 yaşındaki Tuncay K.'nin evinde bulundu!

Kahramanmaraş'ta 12 yaşındaki Gülnaz Ş., eşyalarını topladıktan sonra çıktığı evine geri dönmeyince, annesi ile babası durumu yetkililere haber verdi. Polis ekiplerinin aramaları sonucu küçük çocuk, Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki Tuncay K.'nin evinde bulundu.

12 yaşındaki Kahramanmaraşlı Gülnaz Ş. evden kaçmıştı: Diyarbakır'da, 18 yaşındaki Tuncay K.'nin evinde bulundu!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Emrullah ve Atiye Ş. çiftinin 12 yaşındaki kızı Gülnaz Ş., önceki gün evden kaçtı. Kaçmadan önce eşyalarını toplayan ve annesi, babasıyla konuşmasının ardından evi terk ederek bir daha dönmeyen küçük çocuk'tan haber alamayan aile, durumu derhal polis ve jandarma yetkililerine bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞLAR

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, kayıp kız çocuğunun Kahramanmaraş'tan Türkoğlu ilçesine, buradan da Diyarbakır’ın Hani ilçesi Abacılar Küme Evlerine gittiği belirlendi. Gülnaz Ş.'nin daha önce sosyal medyadan tanıştığı 18 yaşındaki Tuncay K.'nin de burada yaşadığını tespit eden Kahramanmaraş emniyeti, Diyarbakır Hani İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçti.

ANNE VE BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen koordineli çalışma sonucu Gülnaz Ş. ve Tuncay K., polis ekipleri tarafından bulundu. Tuncay K. ile birlikte, annesi ve babası da alıkoyma nedeniyle gözaltına alındı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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