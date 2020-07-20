12 yaşındaki Kerem'in yeniden görmesi için 45 bin liraya ihtiyaç var

MERSİN'de sağ gözü görme yetisini kaybeden 12 yaşındaki Kerem Kaya, gözündeki ışığın kaybolmaması için kornea nakli bekliyor. Kaya'nın ailesi maddi durumları nedeniyle 45 bin TL tutan ameliyat masraflarını karşılayamadıklarını belirterek hayırseverlerden yardım istedi.

Merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki evlerinde 9 yıl önce, henüz 3 yaşındayken tadilat çalışmaları sırasında gözüne demir çubuk batan Kerem'in, sağ gözü görme yetisini kaybetti. Annesi Derya Kaya (29) tarafından Mersin'de ve çeşitli illerde birçok hastaneye götürülen Kerem için uygulanan tedavilerden sonuç alınamadı. Kaya, son olarak Ankara'da gittikleri özel bir göz hastanesinde çocuğu için aradığı umut ışığını buldu. Burada Kerem'in gözünün ışık aldığını belirleyen doktorlar, acilen kornea nakli yapılması gerektiğini söyledi. Genç anne, 3 yıl önce elindeki tüm imkanlarını kullanarak Kerem'i ameliyat ettirdi. Tekrar görmeye başlayan Kerem tedaviden 6 ay sonra parkta oynarken talihsiz şekilde düştü ve korneasının zedelenmesi nedeniyle görme yetisini yeniden kaybetti.

AMELİYAT İÇİN 45 BİN TL LAZIM

3 çocuğu ve kayınvalidesi ile birlikte oturan işsiz anne Derya Kaya, doktorların Kerem'in gözünde hala ışık olduğunu ve kornea nakli için geç kalınmaması gerektiğini söylediğini dile getirdi. Yeni bir ameliyat için maddi imkanlarının olmadığını ve oğlunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Kaya, "Okula gitmek istemiyor. Arkadaşları dalga geçiyor. Bu durum bize çok acı veriyor. Ben oğlumun tekrar ameliyat olup iyileşmesini istiyorum. Kerem bu durumu kafasına çok takıyor ve üzülüyor. Biz de çok üzülüyoruz. Ameliyat olursa çok sevineceğiz. Yardımsever vatandaşlardan yardım bekliyoruz. Umudumuz için 45 bin TL lazım. Küçük çocuğum var, çalışamıyorum. Hiçbir gelirimiz yok. Kaynanamın desteği ile yaşıyoruz. Geç kaldıkça şansımız azalıyor" dedi.

'ARKADAŞLARIM BENİLME DALGA GEÇİYOR'

Ameliyat olup arkadaşları gibi koşup oynamak, okula gitmek isteyen Kerem de, "Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor hep. Ameliyat olmak istiyorum. Yeniden eskisi gibi güzel görmek istiyorum" diye konuştu.

Torunu için tüm imkanlarını seferber eden babaanne Gülay Kaya ise, gözyaşları içinde Kerem'in ameliyatı için yardım istedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA