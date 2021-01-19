12 yaşındaki kız çocuğu doğurdu! Bebeğin babası ise 15 yaşında...

Meksika, 12 yaşındaki kız çocuğunun 15 yaşındaki başka bir erkek çocuğundan hamile kalıp 8 aylık bebek dünyaya getirdiği olayıyla çalkalanıyor. Tecamac şehrinin belediye başkanı Mariela Gutierrez Escalante, haberi sosyal medya hesabından duyurarak dünyaya gelen bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

12 YAŞINDA ANNE OLAN KIZ ÇOCUĞU AYLIK MAAŞ BAĞLANDI

Başkan Escalante, bebeğin 8 aylık doğduğunu açıkladı. Paylaşımında anneye aylık maaş bağlandığını ve bebeğin tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

AİLE TORUN SAHİBİ OLDUĞU İÇİN MUTLU

Bebekleri dünyaya gelen çift, 15 yaşındaki erkek çocuğunun babaannesinin yanında yaşayacak. Öte yandan aile, torun sahibi oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

İsmi açıklanmayan 12 yaşındaki anne ise ilişkilerinden dolayı aileleri tarafından dışlanmadıklarını aksine kendilerine destek olunduğunu anlattı.