Hazer Amani Sıla'dan ayrılınca koluna dövme yaptırdı!Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin isimleriFenomenler sosyal medyaya gelen reklam yasağından muaf tutulacak!19 Ocak Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?BİLSEM sınav tarihi 2021 ne zaman? BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu?Seray Dura kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kaan Taşaner'in sevgilisi Seray Dura ınstagram adresiÜç aylar orucu nasıl niyet edilir? Üç aylar ne zaman başlayacak 2021?Rusya'dan ikinci hamle: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının etkinliği yüzde yüz!Ayhan Bilgen'den flaş çıkış: Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var! Parti mi kuracak?Sağlık Bakanlığı açıkladı: 90 yaş ve üzerinin aşılanmasına başlandı
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. 12 yaşındaki kız çocuğu doğurdu! Bebeğin babası ise 15 yaşında...

12 yaşındaki kız çocuğu doğurdu! Bebeğin babası ise 15 yaşında...

Meksika'nın Tecamac şehrinde 12 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı. 8 aylıkken dünyaya gelen bebeğin babasının ise 15 yaşında olduğu ortaya çıktı. Belediye başkanı bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

12 yaşındaki kız çocuğu doğurdu! Bebeğin babası ise 15 yaşında...

Meksika, 12 yaşındaki kız çocuğunun 15 yaşındaki başka bir erkek çocuğundan hamile kalıp 8 aylık bebek dünyaya getirdiği olayıyla çalkalanıyor. Tecamac şehrinin belediye başkanı Mariela Gutierrez Escalante, haberi sosyal medya hesabından duyurarak dünyaya gelen bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 

12 YAŞINDA ANNE OLAN KIZ ÇOCUĞU AYLIK MAAŞ BAĞLANDI

Başkan Escalante, bebeğin 8 aylık doğduğunu açıkladı. Paylaşımında anneye aylık maaş bağlandığını ve bebeğin tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanacağını bildirdi. 

AİLE TORUN SAHİBİ OLDUĞU İÇİN MUTLU

Bebekleri dünyaya gelen çift, 15 yaşındaki erkek çocuğunun babaannesinin yanında yaşayacak. Öte yandan aile, torun sahibi oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

İsmi açıklanmayan 12 yaşındaki anne ise ilişkilerinden dolayı aileleri tarafından dışlanmadıklarını aksine kendilerine destek olunduğunu anlattı.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
HABERE YORUM KAT