12 yaşındaki kızdan skandal olay! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük gösterip sevgilisinden hamile kaldı

Rusya'da 12 yaşındaki bir kız sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük gösterdi. Ardından sevgilisinden hamile kalan kız, çocuğu doğurmaya karar verirken bu olay ülke gündeminde şok etkisi yarattığı. Kızın sevgilisi ise ortadan kaybolurken polis ekipleri ise adamı "reşit olmayan kişiye cinsel taciz" suçundan her yerde arıyor.

Dasha, birlikteliklerinin ardından hamile kalırken bu olay ülke gündeminde ilk sıralara oturdu. Rusya'daki özel bir televizyon kanalına konuk olan Dasha ve annesi, yaşanan durum karşısında çok şaşkın olduklarını ancak bebeğin dünyaya getirilmesi konusunda karar kıldıklarını ifade ettiler.

BEBEĞİN BABASI ORTALIKTAN KAYBOLDU

Yaşananların ardından bebeğin babası da kayıplara karıştı. Fakat Rus polisi, yaptığının suç olması nedeniyle babayı aramaya başladı. Eğer adam yakalanırsa, hakkında "reşit olmayan kişiye cinsel taciz" suçundan işlem başlatılacak.

"ÇOCUĞUNU SAHİPLENMESİNİ BEKLERDİM"

Yaşadığı durum hakkında açıklamalarda bulunan Dasha, "Annem bana doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi verdi. Erkek arkadaşım ise prezervatif kullanmamayı seçti. Sadece bir kere beraber olduk daha sonra hamile olduğumu öğrendim. Ondan çocuğuna sahip çıkmasını ve bizi bir aile olarak bir araya getirmesini beklerdim" ifadelerini kullandı.