12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler için “Uyurgezmem”i tasarladılar

Enderin Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim gören 12 yaşındaki Kerim Gelir ve Harun Dönmez, uyurgezerliğin oluşturabileceği tehlikelerin önüne geçmek için "Uyurgezmem" adlı bir proje hazırladı. Uyurgezerin yataktan kalkmasıyla devreye giren sistem, kişinin pencere, kapı önü gibi tehlikeli bölgelere yaklaşması durumunda ebeveynleri alarm veya mesajla uyarıyor.

En sık çocukluk çağında görülen ve uyku bozukluğu hastalığı olarak nitelendirilen uyurgezerlik, kişileri tehlikeli sonuçlara götürebiliyor. Kişinin bilincinde olmadan uyanmasıyla kaza, yüksekten atlama, kaybolma ve hatta cinayet işlemek gibi kötü olaylar yaşanabiliyor. Bunun son örneği ise 15 Ağustos'ta İstanbul'da yaşandı. Şişli'de 16 yaşındaki uyurgezer bir genç, apartmanın 4. katından sokaktaki otomobilin üzerine düştü. Şans eseri kurtulan genç, düştükten hemen sonra kalkıp karşı apartmana koşarak, pencereden içeri girdi. Bu ve benzeri olaylar Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim gören minikleri harekete geçirdi. 12 yaşında olan Kerem Gelir ve Harun Dönmez, uyurgezerlerin hem kendilerine hem de çevresine zarar vermesinin önüne geçmek için "Uyurgezmem" adlı projeyi tasarladı.

Kişi tehlikeli noktalara yaklaştığında alarm cihazı ebeveynleri uyarıyor

"Uyurgezmem" sisteminde öncelikle uyurgezerin yatağının altına ağırlık sensörü ve bununla entegre olarak da ebeveynlerin yatağının yanına alarm cihazı yerleştiriliyor. Kişinin zarar görebileceği mutfak, dış kapı, pencere gibi evin tehlike arz eden kısımlarına da sensör takılıyor. Uyurgezer yataktan kalkınca "Uyurgezmem" çalışmaya başlıyor. Kişi tehlikeli noktalara yaklaştığında veya banyoda 5 saniyeden fazla hareketsiz kalması durumunda alarm cihazı yüksek sesle çalıyor ve ebeveynleri uyarıyor. İsteyenlere cep telefonu üzerinden de uyarı mesajı gönderilebiliyor.

Girişimci hayallerini gerçekleştirmek için büyük mücadele veren çocuklar, projelerini Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sergileyecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da TEKNOFEST'e katılacak olan Harun ve Kerem'e başarılar dileyerek, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: İHA