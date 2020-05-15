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  3. 12 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

12 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir'de kasten adam öldürme suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

12 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir'de kasten adam öldürme suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kasten adam öldürme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 54 yaşındaki Y.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ş. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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