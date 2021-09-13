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  3. 12 yıldır dünyayı gezen Japon turist Elazığ’da bıçaklandı

12 yıldır dünyayı gezen Japon turist Elazığ’da bıçaklandı

Shogan Kameda isimli turist 12 yıl önce Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkmıştı. Tur sırasında konakladığı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dişini fırçalarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Kameda, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı.

12 yıldır dünyayı gezen Japon turist Elazığ’da bıçaklandı

12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı 45 yaşındaki Shogan Kameda dünya turuna çıktı. Birçok şehri gezen Kameda’nın Türkiye’deki durağı Muş’tan sonra Elazığ oldu. Sivrice ilçesinde kamp kuran Kameda, iddia ettiğine göre dişlerini fırçalarken bir şahıs tarafından bıçaklandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay mahalline sağlık görevlileri geldi. Kameda,İlk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Ne için bıçaklandığını bilmediğini söyleyen Kameda, buradan sonra da ne yapacağını bilmediğini ifade etti. Ancak kendisi için Türkiye seyahatinin bittiğini belirtti.

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