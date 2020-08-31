120 kilometre hızla ölümle dans etti!

Bursa’da otoyol üzerinde motosikletin üzerine yatarak 120 kilometre hızla giden bir kişi görenleri hayretler içinde bıraktı. O anlar trafikteki diğer bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedilirken motosiklet sürücüsü ise bir süre sonra trafikteki seyrine normal olarak devam etti.