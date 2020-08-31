120 kilometre hızla ölümle dans etti!
Bursa’da otoyol üzerinde motosikletin üzerine yatarak 120 kilometre hızla giden bir kişi görenleri hayretler içinde bıraktı. O anlar trafikteki diğer bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedilirken motosiklet sürücüsü ise bir süre sonra trafikteki seyrine normal olarak devam etti.
Bursa-İzmir otoyolunda gerçekleşen olayda trafikte 120 kilometre ile giden bir motosiklet sürücüsünün hem trafikte araçları, hem de kendini tehlikeye atması "pes" dedirtti. Cep telefonuna yansıyan o anların ardından motosiklet sürücüsü bir müddet sonra eski haline dönüp yolunda gitmeyi sürdürdü.
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31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:40
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