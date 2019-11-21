1220 kadın Atatürk portresi oluşturacak

Lüleburgaz Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin organizasyonuyla Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıldönümü olması dolayısıyla 5 Aralık'ta bin 220 Lüleburgazlı kadın bir araya gelerek Atatürk tablosu oluşturacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına 5 Aralık 1934'te dünyadaki birçok milletten önce seçme ve seçilme hakkını vermesinin yıl dönümünde gerçekleştirecek etkinlik için provalar başlıyor. Kadın Meclisi Başkanı Nükhet Tufan Cebelli'nin projesiyle Lüleburgazlı bin 220 kadın buluşarak Atatürk portresi oluşturacak. Etkinlik için 23 Kasım 2019 Cumartesi günü, 26 Kasım 2019 Salı günü ve 28 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'da LYFA'da prova düzenlenecek.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç "5 Aralık 1934 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği gün. 8 Mart tüm dünyada emekçi işçi kadınlar günü olarak kutlanırken bizim kadınlarımız bugünü eğlence olarak görüyor. Oysa 8 Mart, 1857 yılında işçi kadınların katledilmesinden ortaya çıkan anma günüdür. Bizim kutlamamız gereken 8 Mart değil, 5 Aralık'tır. Kadın Meclisi Başkanımız Nükhet Tufan Cebelli'nin bu projesi için 1220 kadının çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA