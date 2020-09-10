12:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 10 Eylül HADİ joker kodu ne?

12.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? 10 Eylül Hadi joker kodu nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 12.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12.30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 10 Eylül Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir?

10 EYLÜL HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

1960 yılında sadece 60 günde Dünya'yı denizin altından dolaşan ilk denizaltı hangisidir?

12.30 HADİ İpucu cevabı: USS Triton

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

ÜCRETLİ MİDİR?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

HANGİ UYGULAMA MARKETLERİNDE BULUNUR?

Oyunu Android kullanıcıları Google Play Store'dan, Iphone kullanıcıları ise APP Store'dan uygulamayı indirebilir.

GERÇEK PARA MI VERİYORSUNUZ?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

KAZANDIĞIM PARAYI NASIL ÇEKERİM?

Uygulamanın ana sayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda IBAN numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda IBAN numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

NASIL OYNARIM?

Oynamak çok kolay.Telefon numaranla kayıt ol ve yarışma saatini bekle. Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış. Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

NEDEN CEP TELEFONUMU ALIYORSUNUZ?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

DAĞITILAN GERÇEK PARALAR NEREDEN GELİYOR?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

ARKADAŞIM REFERANS KODUMU KULLANDI AMA BEN EKSTRA CAN KAZANAMADIM?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin olmalısın. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

KAÇ TANE EKSTRA CAN KAZANABİLİRİM?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

PARAMI ALMAKTA PROBLEM YAŞIYORUM, NE YAPMALIYIM?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu incelensin.

KULLANICI ADIMI DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.Bir geri bildirim veya öneri yapmak istiyorsanız. Nasıl yaparım?iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsiniz.