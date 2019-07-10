12'nci U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası başlıyor

İsveç'in Gavle şehrinde yarın başlayacak olan U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na Türkiye, tarihinin en kalabalık sporcu (50) kadrosu ile katılıyor.

TSİ 11.05'te başlayacak olan Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde millilerden 12 branşta 20 sporcu piste çıkacak. İlk gün yarışlarında 10 bin metrede final koşulacak.

Şampiyona bugün yapılan açılış töreni ile başladı. Gavle şehir meydanında yapılan açılış törenine şampiyonaya katılan ülkelerin sporcuları ve idarecileri katıldı. Millilerin teknik toplantısı yapıldı. Milli takım teknik kurul üyesi Mustafa Akyavaş ve teknik direktör Aydın Çetin, kuralları sporculara anlatarak dikkat edilmesi gereken IAF kurallarını anlattılar. Türkiye bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda 13 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanmıştı.

U23 millilerde ilk gün piste çıkacak sporcular ve branşları şu şekilde:

Çekiç atma: Deniz Yaylacı

Uzun Atlama: Emre Dalkıran-Yiğit Yeşilçiçek

100m: Kayhan Özer

400m: Akın Özyürek

Sırık Atlama: Ersu Şaşma-İlkay Aydemir

800m: Rahime Tekin

110m Engelli: Mikdat Sevler-Harun Akın-Furkan Aktaş

3000m Engelli: Semra Karaaslan-Sümeyye Erol-Gülnaz Uskun

Cirit atma: Emin Öncel-Ümmet Değirmenci-Toygar İsmet Pekbak

1500m: Abdurrahman Gediklioğlu

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

10 Bin metre Final: Sezgin Ataç

(FOTOĞRAFLI)

DHA