Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından "3T Tarım-Ticaret-Turizm" sloganı ile her ay farklı bir konuda organize edilecek olan "12x12 Karadeniz Toplantıları" başladı.

TTB Çok Amaçla Salonu'ndaki toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, çözüm odaklı ve üretime katkı sağlamayı amaç edinerek toplantıları her ayın son haftasında aksatmadan düzenleyeceklerini belirterek, "Yine en önemli tarımsal ihraç ürünümüz olan fındıkta verim ve kalitenin azalmasına sebep olan faktörleri ortadan kaldırmayı ilk sıraya yazarak başladık. Bunu yöresel markalar, çay, hayvancılık, balıkçılık, turizm, organik tarım, ticaret izleyecektir. Özellikle dünyada yaşanan küresel ısınmadan en az etkilenecek bölgelerden olan Karadeniz'i dünyanın çekim merkezi yapabilmek için çaba göstereceğiz. Bu çalışmaları da tüm tarafların iştirakini sağlayarak, sağlam ve sağlıklı projelerle yapacağız. Bu imkânlara ve avantajlara da sahibiz" dedi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç de, fındıkta verim ve kalitedeki düşüklüğün giderilmemesi halinde, en önemli tarımsal ihraç ürünümüzdü sürdürülebilirlik adına sorun yaşanacağını belirterek, "Önceliğimiz ürünü en iyi şekilde ve en fazla üretmek olmalıdır. Yoksa 2023 trendi için koyduğumuz asgari 350 bin ton iç fındık ihracatı ve karşılığında 3,5 milyar dolarlık döviz elde etme hedefine ulaşamayız" şeklinde konuştu.

Sevinç, fındığın tek kuruş ithal girdisi olmadan Türkiye'ye döviz kazandıran bir ürün olduğunu hatırlatarak, "Otomotivden 10 yılda sağladığımız net döviz miktarı 23 milyar dolardır. Fındıkta ise bu miktar 21 milyar dolar civarındadır. Fındık dış ticaretimizde bu denli önemlidir" diye konuştu.

Tarım-Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Koruma Daire Başkanı Murat Şahin de, tarımsal ürünlerden zararlıların rekoltelerde genel ortalama ile yüzde 30-35 civarında zarara sebep olduklarını dile getirerek, "Bu zararı ortadan kaldırmamız bile verim ve kalitede artış sağlanması demektir. Bunun için bitki hastalık ve zararlıları ile bilinçli bir şekilde mücadele edeceğiz, ediyoruz. Bakanlık olarak binlerce üreticiyi ilgilendiren, ülkemize döviz kazandıran fındıkta hasara sebep olan zararlılarla mücadelede sektörün tüm taraflarından destek ve ortak çalışma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar'ın moderatörlüğünde fındık zararlılarından olup, Türkiye'ye son zamanlarda yerleşmeye çalışan kahverengi kokarca ile tespitler ve müdahale yollarının ele alındığı panel yapıldı.

Panelde konuşan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Tuncer'in, ülkemize Gürcistan üzerinden giren ve hızla ilerleyen kahverengi kokarca ile ilgili olarak, "Fındık tarihi böylesine yok edici ve tehlikeli böcekle karşılaşmamıştır. Fındık üretimimiz büyük bir tehlike altındadır. Acilen ve top yekün tedbirler alıp, gerekli zirai ve biyolojik mücadeleye girilmelidir" dedi.

Panele konuşmacı olarak 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan ile Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Dr. Kibar Ak bildiri sunarak katıldı.

Karadeniz Toplantıları'nın son bölümünde sektörün tüm kesimlerinden katılanlar görüş ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: İHA