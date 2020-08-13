13 Ağustos 2020 31212 Sayılı Resmi Gazete kararları yayımlandı mı?

Ticaret Bakanlığının elektronik ticarette güven damgası hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcılar, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da fahiş fiyatın önüne geçilmesi amacıyla yapılan düzenlemeye uygun süreçler tasarlayacak. Konuya ilişkin detaylar ve 13 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete kararları haberimizde...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Biyomalzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TEBLİĞLER

Türk Gıda Kodeksi Salça ve Benzeri Ürünler Tebliği (No: 2020/19) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ