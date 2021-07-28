Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 13 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

13 AĞUSTOS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



13:00

Shimizu S Pulse - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



14:45

Albirex Niigata - Hougang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



16:30

Samtredia - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



18:30

Sonderjyske - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

Lahti - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:30

Schalke 04 - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

St.Pauli - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

Aç

Futbol

20:00

Freiburg 2 - Borussia Dortmund 2

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube



20:00

Levadia - Tammeka

Estonya Premium Liga

Soccernet Youtube



20:15

Viborg - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Beşiktaş - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:30

Gençlerbirliği - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 1



21:00

Huesca - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



21:00

G.A. Eagles - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:30

Monchengladbach - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



21:45

Charleroi - Antwerp

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



22:00

Valencia - Getafe

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00

Brentford - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



22:00

Lorient - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



22:00

Brondby IF - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



22:15

Estoril - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



23:00

Real Zaragoza - Ibiza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

