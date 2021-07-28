13 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
13 Ağustos 2021 Cuma bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 13 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 13 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
13 AĞUSTOS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13:00
Shimizu S Pulse - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
14:45
Albirex Niigata - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
16:30
Samtredia - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:30
Sonderjyske - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
Lahti - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:30
Schalke 04 - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
St.Pauli - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
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Futbol
20:00
Freiburg 2 - Borussia Dortmund 2
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube
20:00
Levadia - Tammeka
Estonya Premium Liga
Soccernet Youtube
20:15
Viborg - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Beşiktaş - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Gençlerbirliği - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 1
21:00
Huesca - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:00
G.A. Eagles - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:30
Monchengladbach - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
21:45
Charleroi - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
22:00
Valencia - Getafe
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:00
Brentford - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
22:00
Lorient - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
22:00
Brondby IF - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
22:15
Estoril - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Real Zaragoza - Ibiza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV