13 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı" TRT 1'de!Oğuzhan Uğur - Müjde Uzman çiftinden bomba hamle! Önce paylaştı sonra sildi!Şehit Hakan Bali kimdir, nereli, kaç yaşında?13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri TRT2'de!13 Ağustos 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de13 Ağustos 2021 Cuma günün spor manşetleri | Avrupa'da zafer gecesi!13 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Dedemin Fişi Star'daResmi Gazete'de bugün (13.08.2021) | 13 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararlarıİstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ 13 Ağustos 202113 Ağustos 2021 Cuma TV8 yayın akışı | MasterChef yeni bölümüyle TV8'de
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 13 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'de

13 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 11:00' da sevilen program Şef Akademi Doğada yeni bölümü ekrana veriliyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Aşk Mantık İntikam yeni bölümü FOX TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 13 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı ...

13 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 13 Ağustos 2021 Cuma FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal 11:00'de Şef Akademi yarışmasının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam izleyici karşısına geçiyor...

13 AĞUSTOS 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Funda ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni bölüm)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT