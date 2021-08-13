13 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı" TRT 1'de!Oğuzhan Uğur - Müjde Uzman çiftinden bomba hamle! Önce paylaştı sonra sildi!Şehit Hakan Bali kimdir, nereli, kaç yaşında?13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri TRT2'de!13 Ağustos 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de13 Ağustos 2021 Cuma günün spor manşetleri | Avrupa'da zafer gecesi!13 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Dedemin Fişi Star'daResmi Gazete'de bugün (13.08.2021) | 13 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararlarıİstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ 13 Ağustos 202113 Ağustos 2021 Cuma TV8 yayın akışı | MasterChef yeni bölümüyle TV8'de
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 13 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Dedemin Fişi Star'da

13 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Dedemin Fişi Star'da

Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Medcezir dizisi ile güne başlayan Star TV'de akşam keyifle izleyeceğiniz Dedemin Fişi filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 13 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı...

13 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Dedemin Fişi Star'da

kranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 13 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 13:30'da sevilerek izlenen Aramızda Kalsın dizisi Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatacak Dedemin Fişi filmi ekrana geliyor...

13 AĞUSTOS 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:20 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT