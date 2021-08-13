13 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Dedemin Fişi Star'da
Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Medcezir dizisi ile güne başlayan Star TV'de akşam keyifle izleyeceğiniz Dedemin Fişi filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 13 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı...
kranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 13 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 13:30'da sevilerek izlenen Aramızda Kalsın dizisi Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatacak Dedemin Fişi filmi ekrana geliyor...
13 AĞUSTOS 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)