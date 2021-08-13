13 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı" TRT 1'de!

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 13 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.25'de Tozkoparan İskender ekranlarda olurken 19:55'te Doğrusu Ne programı yayınlanıyor. 20:00'da ise Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı" TRT 1 ekranlarında oluyor...

13 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:10 Kalk Gidelim

10:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"

21:55 Yabancı Sinema "Gizemli Adaya Yolculuk (Altyazılı)

23:50 Seneye Bu Zamanlar