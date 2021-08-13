13 Ağustos 2021 Cuma TV8 yayın akışı | MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından 8’de Sağlık programını yayınlıyor. 13:30'da sevilen program Paylaş Benimle yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken akşam ise heyecanla izlenen MasterChef yeni bölümüyle ekranlarda oluyor...

13 AĞUSTOS 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef

13.30 Paylaş Benimle

15.00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)