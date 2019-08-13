13 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Mete Kalkavan: Kusursuz olmayacak ama daha az hatayla bu sezonu bitireceğiz

"Umarım güzel ve başarılı bir sezon olur bizim için"

"Frappart'ın Süper Kupa finalini hak ettiğine inanıyorum"

"Oyun kurallarındaki değişikliklerin VAR'ı etkileyeceğini çok düşünmüyorum"

"Baraj konusunda yapılan değişikliğin bizim için daha rahat olacak"

UEFA SÜPER KUPA'YA DOĞRU

15.15 Liverpool kafilesini taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na inecek.

17.15 Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard ile iki oyuncusu, basın toplantısı düzenleyecek.

18.00 Chelsea son antrenmanını yapacak.

19.15 Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ve iki oyuncusu basın toplantısında konuşacak.

20.00 Liverpool hazırlıklarını tamamlayacak.

HAKEMLER

15.45 UEFA Süper Kupa maçını yönetecek hakemler ile UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, basın toplantısı düzenleyecek. Rosetti ile birlikte UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmada düdük çalacak ilk kadın hakem olan Stephanie Frappart'ın yanı sıra yardımcıları Manuela Nicolosi ve Michelle O'Neill ile 4. Hakem Cüneyt Çakır katılacak.

Rosetti, hakemlerin Avrupa kupalarında geçen sezonki performansını değerlendirecek ve bu sezonki UEFA müsabakalarında VAR uygulamaları konusunda bilgilendirme yapacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

21.30 Medipol Başakşehir, Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

FENERBAHÇE

10.30 Sarı-lacivertlilerde geleneksel bayramlaşma töreni yapılacak. (Faruk Ilgaz Tesisleri)

- Gazişehir Gaziantep maçı çalışmaları devam edecek.

GALATASARAY

- Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

10.30 Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek.

11.00 Siyah-beyazlıların efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 5'inci yılında kabri başında anılacak.

BASKETBOL

19.00 A Milli Basketbol Takımı, İstanbul'daki ikinci hazırlık maçında Ürdün ile karşılaşacak.

DHA