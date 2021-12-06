13 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
13 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 13 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
13 ARALIK 2021 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13 Aralık 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
12:00
Sivasspor - Galatasaray
TFF Elit U19 Ligi
GS TV
14:00
Son 16 Kura Çekimi
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA.tv
15:00
Kura Çekimi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA.tv, Exxen
16:00
Kura Çekimi
UEFA Avrupa Konferans Ligi
FB TVUEFA.tv, Exxen
18:00
Sivasspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Sochi - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube, Bilyoner TV
20:00
Warta - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:30
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:30
Dinamo Bucuresti - Chindia Targoviste
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:45
Roma - Spezia
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
Toulouse - Rodez
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV
22:45
Sheffield Utd - QPR
İngiltere Championship
Bein Sports 2
23:00
Cadiz - Granada
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Mirandes - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:15
Arouca - Vizela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV