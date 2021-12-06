Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

13 ARALIK 2021 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Aralık 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:00

Sivasspor - Galatasaray

TFF Elit U19 Ligi

GS TV



14:00

Son 16 Kura Çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA.tv



15:00

Kura Çekimi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA.tv, Exxen



16:00

Kura Çekimi

UEFA Avrupa Konferans Ligi

FB TVUEFA.tv, Exxen



18:00

Sivasspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Sochi - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Rusya PL Youtube, Bilyoner TV



20:00

Warta - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:30

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



21:30

Dinamo Bucuresti - Chindia Targoviste

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:45

Roma - Spezia

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



22:45

Toulouse - Rodez

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV



22:45

Sheffield Utd - QPR

İngiltere Championship

Bein Sports 2



23:00

Cadiz - Granada

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV



23:00

Mirandes - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:15

Arouca - Vizela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV