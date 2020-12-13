13 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

13 Aralık Pazar yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne " Magazin D Pazar" ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen yemek programı "Arda ile Omuz Omuza" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Akşam kuşağında ise "Çok Güzel Hareketler Bunlar" yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Aralık Pazar Kanal D yayın akışı...

KANAL D 13 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yatıya Misafirim Var

16:15 İyi Aile Babası

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!

Yeni bölüm hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler aşağıdaki linkten 65. bölümün tanıtım videosuna ulaşabilir...