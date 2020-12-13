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13 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin 13 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında sevilen programlarından "Magazin D Pazar" yayınlanırken, akşam ise yeni bölümüyle "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekranlarda olacak. İşte Kanal D 13 Aralık Pazar yayın akışı...

13 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

13 Aralık Pazar yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne " Magazin D Pazar"  ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen yemek programı "Arda ile Omuz Omuza" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Akşam kuşağında ise "Çok Güzel Hareketler Bunlar" yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Aralık Pazar Kanal D yayın akışı...

13 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

KANAL D 13 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yatıya Misafirim Var
16:15 İyi Aile Babası
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

13 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de! 

Yeni bölüm hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler aşağıdaki linkten 65. bölümün tanıtım videosuna ulaşabilir...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM(13 Aralık) FRAGMANI İZLE
 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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