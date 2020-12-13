13 Aralık Show TV Yayın Akışı | Arıza yeni bölümde neler olacak?

13 Aralık Pazar Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Pazar Sürprizi" adlı program ile başlarken, günün ikinci yarısında ise büyümüşte küçülmüş çocukların konuk olduğu "Çocuktan Al Haberi" programı izleyici karşısında olacak. Akşamda sevilen dizi "Arıza" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Aralık Pazar Show TV yayın akışı...

Show TV 13 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

08.15 Hayat Güzeldir

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Ramo

17.00 Çocuktan Al Haberi

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Arıza

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haşmet ve Ali Rıza restleşirken, Halide babasının neden bu kadar öfkelendiğini anlamaz. Haşmet, Fuat’ın yanına giderek Ali Rıza’nın gizli görevini deşifre etmek ister, bunu öğrenen Muzaffer ise hiç tereddüt etmeden Haşmet’in infaz emrini verir. Aşçı İsmail’den Muzaffer’i öğrenen Fuat, Muzaffer’i mekânında ziyaret eder. Burak ise ortaklarıyla birlikte konsorsiyum üyelerinin yakın adamlarını kendi saflarına çekebilme derdindedir. Ali Rıza, Haşmet’in has adamlarından Yavuz’u korumaya çalışırken, kendisini Numan’ın peşinde bulur. Numan’ı yaka paça yakalayan Ali Rıza, özel bir tim tarafından ormanda başına çuval geçirilerek kaçırılır.