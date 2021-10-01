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13 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

13 Ekim 2021 Çarşamba günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 13 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

13 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

13:30
Galatasaray
Divan Kurulu
GS TV

14:00
Gümüşhanespor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok

14:00
Elazığspor - Çatalcaspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok

14:00
Fatsa Bld. - Bergama Bld.
TFF 2. Lig
Altaş TV Ordu

14:30
Tom Tomsk - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

15:00
Krasnodar 2 - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

16:00
Orenburg - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Fakel Voronej - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:30
M.Lipetsk - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Akron Togliatti - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Kamaz - Yenisey
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Neftekhimik - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:30
Volgograd - Kuban
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

19:45
PSG - Zhytlobud
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

19:45
Wolfsburg - Servette
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

20:00
Baltika - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

22:00
Real Madrid - Breidablik
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

22:00
Juventus - Chelsea
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

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