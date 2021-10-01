Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13:30

Galatasaray

Divan Kurulu

GS TV

14:00

Gümüşhanespor - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok



14:00

Elazığspor - Çatalcaspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok



14:00

Fatsa Bld. - Bergama Bld.

TFF 2. Lig

Altaş TV Ordu



14:30

Tom Tomsk - Olimp Dolgoprudny

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:00

Krasnodar 2 - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Orenburg - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Fakel Voronej - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:30

M.Lipetsk - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Akron Togliatti - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Kamaz - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Neftekhimik - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:30

Volgograd - Kuban

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



19:45

PSG - Zhytlobud

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



19:45

Wolfsburg - Servette

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



20:00

Baltika - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

22:00

Real Madrid - Breidablik

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



22:00

Juventus - Chelsea

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube