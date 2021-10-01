13 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
13 Ekim 2021 Çarşamba günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 13 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
13:30
Galatasaray
Divan Kurulu
GS TV
14:00
Gümüşhanespor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok
14:00
Elazığspor - Çatalcaspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
14:00
Fatsa Bld. - Bergama Bld.
TFF 2. Lig
Altaş TV Ordu
14:30
Tom Tomsk - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
15:00
Krasnodar 2 - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
Orenburg - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Fakel Voronej - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:30
M.Lipetsk - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Akron Togliatti - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Kamaz - Yenisey
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Neftekhimik - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:30
Volgograd - Kuban
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:45
PSG - Zhytlobud
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
19:45
Wolfsburg - Servette
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:00
Baltika - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
22:00
Real Madrid - Breidablik
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Juventus - Chelsea
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube