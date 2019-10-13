13 Ekim Hadi İpucu sorusu cevabı nedir? Hadi ipucu 20:30 cevabı | 13 Ekim 2019 Hadi Joker kodu

13 Ekim Hadi İpucu sorusu cevabı nedir? 13 Ekim 2019 Hadi Joker kodu nedir? soruları herkes tarafından merakla araştırılıyor. Pazar günü 20:30'da yayınlanacak olan Hadi ipucu cevabı ve Hadi joker kodu haberimizde...İşte Hadi ipucu 13 Ekim sorusu ve cevabı...

13 EKİM HADİ İPUCU SORUSU CEVABI NEDİR? HADİ İPUCU CEVABI | 13 EKİM 2019 HADİ JOKER KODU

Merve Toy, Özge Özacar, Ali Tınaz ve Cem Avnayim’in dönüşümlü olarak sundukları para ödüllü canlı bilgi yarışması “Hadi” bugün 20:30’da. Bugünün yayın akışı ve ödülleri şu şekilde:

Saat 20:30’da “Hadi Klasik”te 10.000 TL.

Joker Kodu: Joker Kodu ekleme sayfasında “Hediye Joker” sekmesine tıklayıp, “Hadi İzle” bölümündeki reklam videolarını izleyin. Her 5 video için 1 Joker kazanın. Sınırsız Joker kazanabilirsiniz.

HADİ İPUCU 13 EKİM PAZAR 20:30

Hadi ipucu sorusu:

Hadi ipucu cevabı :

Hadi ipucu sorusu ve cevabı henüz yayınlanmadı. İpucu sorusu ve cevabı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz güncellenecektir.

HADİ JOKER KODU 12 EKİM CUMARTESİ 20:30

Hepsiburada hadi’si bugün 12.30’da! ? Ödül Hepsiburada’dan 15.000 TL! ? Jokerler birazdan @hepsiburada'nın instagram hikayelerinde olacak! ? Türkçe derslerinde 'Fıstıkçı Şahap' kodlaması hangilerini hatırlamak için kullanılır? hadicilere özel Hepsiburada jokerini ve Anker Rave Mini kablosuz hoparlörü indirimli fiyata kaçırma hadici!

HADİ İPUCU 12 EKİM CUMARTESİ 20:30

Hadi ipucu sorusu: Ahlat Ağacı, Kış Uykusu, Uzak ve Üç Maymun filmlerinin yönetmeni kimdir?

Hadi ipucu cevabı : NURİ BİLGE CEYLAN

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.