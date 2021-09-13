13 Eylül 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Yasak Elma yeni sezonda yeni bölümüyle FOX TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını canlı olarak ekrana veriyor. Akşam ise kanalın büyük bir ilgiyle izlenen YAsak Elma dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara geliyor. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...
Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 13 Eylül 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 10:45 'da Çağla ile Yeni Bir Gün programının canlı bölümü yayınlanıyor. Akşam Yasak Elma yeni sezonun ilk bölümüyle dizisi izleyici karşısına çıkıyor...
13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elme (Yeni Sezon)