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  3. 13 Eylül 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

13 Eylül 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'da ikramiye 115.414 TL oldu. Bu kapsamda On Numara'nın 13 Eylül Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar.

13 Eylül 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. Şans oyunu severler, On Numara'nın 13 Eylül Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak etti. Bu kapsamda On Numara'nın 13 Eylül Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...  

13 EYLÜL PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 Eylül Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

13 Eylül 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 10 EYLÜL 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10 Eylül Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

01 05 08 09 13 24 25 28

29 30 31 41 44 55 57 59

60 63 65 66 73 80

10 Eylül 2021Cuma On Numara çekiliş sonuçları

10 Eylül 2021Cuma On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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