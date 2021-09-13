13 Eylül 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Tv8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan kanal, gündüz kuşağında Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa ile devam ediyor. Akşam ise sevilen yarışma programı MasterChef ekranlarda olacak. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...
TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Oynat Bakalım ile güne eğlenceli bir başlangıç yapan kanalda 16:00'te yeni program Zuhal Topal'la Yemekteyiz ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yarışma MasterChef 2021 TV8'de yerini alıyor. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...
13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Paylaş Benimle
13.45 Masterchef
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)