13 Eylül Cuma bugün hangi diziler var? |13 Eylül Cuma yayın akışı
13 Eylül Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan bölümler yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Eylül Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
13 Eylül Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan yaz dizileri afili aşk, her yerde sen, Kimse bilmez yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Eylül Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
13 EYLÜL BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 13 Eylül Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
13 Atv Eylül Cuma Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukuorava
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Rogue One Bir StarWars Hikayesi
00.35 Star Wars Güç Uyanıyor
13 Eylül Cuma KANAL D Yayın Akışı
09.30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
12:15 Afili Aşk
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:30 Zalim İstanbul
13 Eylül Cuma STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi
12:30 Yüksek Sosyete
15:00 Erkenci Kuş
18:45 STAR HABER
20:00 Kaçış Planı 2
22:30 Ninja Kaplumbağalar 2
13 Eylül Cuma SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Aşk Laftan Anlamaz
13:00 Kuaförüm sensin
16:00 Yeni Gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23.30 Aşk Ağlatır
13 Eylül Cuma FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Her yerde sen
15:45 Yaparsın Aşkım
16:00 Her yerde sen
19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber
20:00 Her Yerde Sen
22.00 Mucize Doktor
13 Eylül Cuma TV8 Yayın Akışı
06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm
08:00 8'De Bugün / Canlı
09:45 Gel Konuşalım / Canlı
13:00 Ailecek Şanslıyız / Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
19:15: Oynat Bakalım
20:00 Görümce
22:00 Çakallarla Dans 2
13 Eylül Cuma TRT1 Yayın Akışı
09:05 Hangimiz Sevmedik
11:45 Kalk Gidelim
15:40 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
23,50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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