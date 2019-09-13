13 Eylül Cuma bugün hangi diziler var? |13 Eylül Cuma yayın akışı

13 Eylül Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan yaz dizileri afili aşk, her yerde sen, Kimse bilmez yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Eylül Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

13 EYLÜL BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 13 Eylül Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

13 Atv Eylül Cuma Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukuorava

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Rogue One Bir StarWars Hikayesi

00.35 Star Wars Güç Uyanıyor

13 Eylül Cuma KANAL D Yayın Akışı

09.30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

12:15 Afili Aşk

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:30 Zalim İstanbul

13 Eylül Cuma STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi

12:30 Yüksek Sosyete

15:00 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 Kaçış Planı 2

22:30 Ninja Kaplumbağalar 2

13 Eylül Cuma SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk Laftan Anlamaz

13:00 Kuaförüm sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23.30 Aşk Ağlatır

13 Eylül Cuma FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Her yerde sen

15:45 Yaparsın Aşkım

16:00 Her yerde sen

19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber

20:00 Her Yerde Sen

22.00 Mucize Doktor

13 Eylül Cuma TV8 Yayın Akışı

06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm

08:00 8'De Bugün / Canlı

09:45 Gel Konuşalım / Canlı

13:00 Ailecek Şanslıyız / Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

19:15: Oynat Bakalım

20:00 Görümce

22:00 Çakallarla Dans 2

13 Eylül Cuma TRT1 Yayın Akışı

09:05 Hangimiz Sevmedik

11:45 Kalk Gidelim

15:40 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 ANA HABER

23,50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi