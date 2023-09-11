13 Eylül Dünya SEPSİS Günü

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykut Akyılmaz, sepsiste tanının erken konulması ve tedaviye erken başlanılmasının yaşam kayıplarını önleyebileceğini söyledi.

Uluslararası Sepsis Birliği (GSA) tarafından 2012 yılından itibaren 13 Eylül tarihinin Dünya Sepsis Günü olarak kabul edildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Akyılmaz, "Halk arasında kan zehirlenmesi şeklinde bilinen sepsis, vücudun enfeksiyonu yenmek için verdiği yanıtın abartılı hale gelerek, organlara zarar vermesi tablosudur" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Akyılmaz, "Sepsis tüm dünyada en sık görülen hastalık olması yanında yaşam kaybı oranını da çok yüksektir" diyerek, sepsisin önemine dikkat çekti. Sepsiste, vücudun kendi organlarına zarar vermeye başlayarak, birçok organda fonksiyon bozukluklarının gelişmesine neden olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Akyılmaz, "Sepsis, toplumdan başlayıp sağlık profesyonellerini ve son olarak yoğun bakımı ilgilendiren ciddi bir hastalıktır" uyarısını yaptı.

Ülkemizde ve birçok ülkede halkın bu konuda farkındalığının artırılmasının önemli olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Akyılmaz, "Yoğun bakımlarda tedavi maliyetleri yüksek olan sepsis ile ilgili olarak halkı ve sağlık personelini bilgilendirmek çok büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

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Dr. Öğr. Üyesi Akyılmaz, sepsiste erken tanı ve buna bağlı olarak tedaviye hemen başlamanın, yaşam kayıplarının önlenmesinde çok önemli bir faktör olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)